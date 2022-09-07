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Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022
В программе «Кросса нации» четыре дистанции:
1 км – для девочек и мальчиков 2013 года рождения и младше;
2 км – для всех желающих;
4 км – для девушек и юношей 2003 года рождения и младше;
6 км – для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.
Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо». Кроме онлайн-заявки для жителей краевой столицы также предусмотрена возможность регистрации в ДС «Орленок» и СК им. Сухарева. Она будет пройдет с 13 по 16 сентября с 14:00 до 19:00. Там же можно будет получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию. Они также будут выдаваться непосредственно в день старта – 17 сентября с 09:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2.
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