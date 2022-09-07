Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022

В Пермском крае началась регистрация на забег «Кросс нации», который состоится 17 сентября во всех регионах России. Как рассказали в Минспорта Прикамья, в этом году в крае одновременный старт будет дан на 50 площадках. Это значительно больше, чем в прошлые годы.

В программе «Кросса нации» четыре дистанции:

1 км – для девочек и мальчиков 2013 года рождения и младше;

2 км – для всех желающих;

4 км – для девушек и юношей 2003 года рождения и младше;

6 км – для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.

Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо». Кроме онлайн-заявки для жителей краевой столицы также предусмотрена возможность регистрации в ДС «Орленок» и СК им. Сухарева. Она будет пройдет с 13 по 16 сентября с 14:00 до 19:00. Там же можно будет получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию. Они также будут выдаваться непосредственно в день старта – 17 сентября с 09:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2.

