Пермяки своими силами собрали самолёт

Авиаконструкторы из Перми своими силами собрали самолёт. Аппарат 6 метров длиной и 10 шириной, включая крылья, создали всего за 3 года, преимущественно из отечественных деталей. Ещё несколько лет потребовалось на получение лицензии. Воздушное судно предназначено больше для круизных полётов, но может служить и для других целей, например, для поисковых мероприятий. Роман Плетнев, авиаконструктор: "Ряд идей в первую очередь заключался в том, что очень хотелось сделать самолет с расширенными возможностями для авиации общего назначения. Расширенные возможности должны были заключаться в том, чтобы самолет был пригоден и для обучения, и для, скажем так, получения удовольствия уже продвинутым частным пилотам".Накануне самолет поднялся в небо. Пилоты его характеристики оценили высоко. Он способен преодолеть до тысячи километров со скоростью в 200 километров в час. Так, по опыту лётчика, из Перми до Ижевска можно добраться всего за полтора часа.Андрей Колесников, пилот: "Высокая безопасность, комфорт в полете, высокая крейсерская скорость, что позволяет за минимальное время проходить большие расстояния. Очень небольшой расход топлива. Все это вкупе делает самолет среди своих конкурентов ярко выделяющимся".