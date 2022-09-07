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Пермяки своими силами собрали самолёт
Накануне самолет поднялся в небо. Пилоты его характеристики оценили высоко. Он способен преодолеть до тысячи километров со скоростью в 200 километров в час. Так, по опыту лётчика, из Перми до Ижевска можно добраться всего за полтора часа.
Андрей Колесников, пилот: "Высокая безопасность, комфорт в полете, высокая крейсерская скорость, что позволяет за минимальное время проходить большие расстояния. Очень небольшой расход топлива. Все это вкупе делает самолет среди своих конкурентов ярко выделяющимся".
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