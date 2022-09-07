Расселения ждать ещё долго. В Перми жильцы аварийного дома чуть не погибли из-за обрушившегося потолка

В Перми, в доме по адресу Льва Толстого, 49 чуть не погибла целая семья с детьми. Среди ночи прямо в спальне рухнул потолок вместе с чердаком. Жильцов спасло лишь то, что в этот момент их не было в квартире. Здание признано аварийным и подлежащим сносу еще три года назад. Но расселять людей почему-то не спешат, равно, как и делать хоть какой-то ремонт.Теперь смотреть на звёзды можно прямо из комнаты. Потолок в доме на Льва Толстого рухнул ночью в спальне. По счастливой случайности, семья Натальи Харьковой ночевала у родственников.Теперь высота потолков увеличена вдвое — крыша комнаты обвалилась полностью вместе с чердаком. Согласно акту осмотра, пострадали натяжной потолок, обои, ковролин и вся мебель.Для Натальи это уже пережитый стресс. Теперь взволнованы соседи. Потолки в других помещениях также держатся на честном слове.Жанна Фазиулина: "Как мы будем спать с ребенком здесь? Мы здесь проживаем, мы тоже собственники, очень боимся здесь находиться. Где гарантия, что мы будем спать, и вот это всё не рухнет нам так же на голову?"Отремонтировать крышу жильцы дома просили управляющую компанию еще пару лет назад, после весеннего потопа. Как результат — трещины до сих пор на месте.Наталья Харькова: "Капало, здесь вон видно. Всё текло, там мы не видели, потому что был натяжной потолок, в той комнате. Здесь сразу видно, когда начинал потолок протекать — наши мужчины сами пенили, управляющая компания не приходила к нам".Сейчас дом обслуживает управляющая компания «Омега». От комментариев на камеру руководство воздержалось.Восстановить крышу в управляющей компании собственникам пообещали в течение недели.На ликвидацию последствий обрушения ушел целый день. Собрано больше 30 мешков строительного мусора — тут и кирпичи, и деревянные перекрытия, и шифер. Некоторая часть находится на улице.В администрации Перми пояснили, то дом на Льва Толстого 49 признан аварийным и подлежит сносу с декабря 2019 года. Впрочем, до включения в программу по расселению ждать придется еще около двух лет.Ремонт крыши — не спасение от страха проснуться под очередными завалами, говорят люди. Пока Наталья вместе с семьей временно переехала к родственникам. Расселения ждать еще долго.