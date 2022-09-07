В Перми подвели итоги Спартакиады пенсионеров

На стадионе "Гайва" состоялась спартакиада пенсионеров. Участие в соревнованиях приняли 6 команд из разных районов города. Состязались в легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, дартсе и даже сдавали нормы ГТО. На стадионе «Гайва» в Орджоникидзевском районе, в помещениях и на улице, развернулась Спартакиада для пенсионеров краевого центра. Шесть команд-претендентов на лидерство. Самое тихое место на Спартакиаде - это шахматный турнир. Соперники сосредоточены, каждый настроен на победу.Кто-то принимает участие в одном виде спорта, кто-то успевает сдать нормативы ГТО, проверить свою меткость в дартсе и выйти на дистанцию. Мужчины-участники спартакиады бегут 1 километр, женщины — 600 метров. Татьяна занимается скандинавской ходьбой. Это хорошее подспорье для бегунов, уверена она.Татьяна Чернышова: "Когда вышла на пенсию, начала заниматься скандинавской ходьбой. Занимаюсь, зимой ходила и по восемь, и по десять километров каждый день. Сейчас лето, дачный сезон, но по мере возможности хожу".Соревнования состоялись при поддержке городского департамента по физической культуре и спорту, а также спортивной школы «Темп». По словам организаторов, это один из пермских приоритетов — привлекать к здоровому образу жизни горожан разного возраста, причём повсеместно.Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "Это организация спортивных клубов по месту жительства. И мы как раз, благодаря нашей программе по устройству спортивных сооружений дворового типа, наших спортивных площадок, тем самым создаём условия, чтобы жители ближайших домов микрорайонов объединялись в такие спортивные сообщества".Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что для старшего поколения необходимо создавать достойные условия и уделять серьёзное внимание организации их досуга. Спартакиада — один из примеров. По итогам соревнований, в общекомандном зачёте первой стала команда Свердловского района, серебро — у Индустриального, бронза — у Кировского. Сейчас победители будут готовиться, чтобы в ближайшем будущем принять участие в Спартакиаде уже краевого масштаба.