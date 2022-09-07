Делегация Прикамья участвует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Делегация Прикамья сегодня впервые приняла участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В рамках деловой программы губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил опыт региона в развитии Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, а также провел ряд рабочих встреч.Одна из них прошла с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Темами для обсуждения стали вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе прирученных к 300-летнему юбилею Перми, темпы возведения жилья и выполнение обязательств по федеральным проектам «Чистая вода» и «Стимул».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что в результате включенных санкционных режимов нам нужно двигаться по новым рынкам сбыта, и Тихоокеанский регион является для нас привлекательным, пермский бизнес работает в части поставок в Тихоокеанском регионе, как в части нефтесервисных услуг, так и поставок машиностроительного оборудования. Площадка форума оказалась очень удачной с точки зрения возможностей обсуждения вопросов Пермского края с федеральными министрами. Это мы продолжим делать и в следующие дни форума".Также на Восточном экономическом форуме Пермский край заключил инвестиционное соглашение с лидером контейнерной железнодорожной логистики в Евразии, компанией «ТрансКонтейнер», по реконструкции и расширению действующего контейнерного железнодорожного терминала на станции Блочная в столице Прикамья. Благодаря этому Пермь может стать одним из стратегических «узлов» опорной сети грузовых центров России и участвовать в развитии транспортных коридоров страны. Кроме того, модернизация площадки будет способствовать росту торгово-экономического потенциала региона. Завершить реализацию проекта планируется до 2025-го года.Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края: "Компания вложит в развитие своих мощностей в Пермском крае более 400 млн рублей. Причем вложит это в ближайшем году. Создаст новые рабочие места. Это свидетельствует о том, что компания федерального уровня видит в Пермском крае партнера по дальнейшему развитию своего бизнеса".