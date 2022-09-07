Ковидный штамм "Ниндзя": протекает легко, но очень заразный

В торговом центре "Планета" возобновил работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса, 7 сентября такой же откроется в "СпешиLove", а затем в "Семье" и возле "Кита". Эпидемиологи говорят, что в Прикамье пришел штамм "Ниндзя". К частью, протекает он, как правило, легко, но очень заразен.Хочется чувствовать себя в безопасности, говорит Евгений Губарев. Особенно сейчас, когда количество заболевших растет с каждым днем. Поэтому пришел ставить прививку от COVID-19.Евгений Губарев: "Я все-таки думаю, что прививку стоит ставить, потому что симптомы тяжелые все-таки уйдут от этого, и легче будет переноситься болезнь, даже если ты заболеешь".Мобильный пункт вакцинации открыли в ТЦ «Планета». Здесь могут поставить прививку от коронавируса и не только все желающие, кому больше 18 лет. Тут же проведут медицинский осмотр. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.Ксения Мотора, врач-эпидемиолог: "Человек 30-40 приходит на вакцинацию от COVID-19, а 20 человек приходят на вакцинацию против гриппа".По такому принципу до 11 сентября в Прикамье будут работать 4 пункта вакцинации в ТЦ «Планета», «Семья», «СпешиLove»и «Кит». Во всех ставят «Спутник V».Между тем, в Поликлинике №2 из-за повышения заболеваемости разделили потоки пациентов: те, у кого симптомы COVID и ОРВИ, заходят через главный вход. Здесь даже табличка специальная имеется. Остальные идут через другой корпус. Правда, пока люди не привыкли к изменениям.Также пациенты должны использовать средства индивидуальной защиты. Всем пациентам в поликлинике необходимо иметь защитные маски. Тем, кто приходит с симптомами ОРВИ, сразу делают экспресс-тест на COVID-19.Результаты будут готовы уже через 10 минут. Сейчас, по словам врачей, у пациентов все чаще выявляют новые штаммы. Это разновидность омикрона — B4 и B5. Еще их называют «Ниндзя». Заболевание в таком случае протекает в легкой форме, осложнения редки.Татьяна Шабурова, участковый терапевт Поликлиник №2 г. Перми: "В настоящее время коронавирусная инфекция протекает в более легкой форме и особенностей течения нет. В принципе, протекает как легкое ОРВИ. Это 2-3 дня температура, насморк, першение горла".Но несмотря на это, по словам ученых, «Ниндзя» гораздо заразнее предыдущих.Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Е. А. Вагнера: "Прививки остаются эффективной мерой, но эффективность их с приходом каждого штамма снижается. Доказательной базы научных исследований на этом вопросе нет, но примерно на 15-20% эффективность тех вакцин, которые мы используем, снижается".Между тем, элементарные меры предосторожности по-прежнему незаменимы в борьбе с коронавирусом. Пик заболевания в Прикамье ожидают в октябре-ноябре.