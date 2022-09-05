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В дептрансе Перми разъяснили правила пользования проездными для учащихся
Льготные проездные документы действительны только при наличии документа, подтверждающего льготу. Это может быть справка из школы или продлённый студенческий билет. Контролёр или кондуктор имеет право потребовать его в любой момент поездки.
В дептрансе подчеркнули, что согласно федеральному законодательству высадка детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, из транспортного средства запрещена. Тем не менее, это не освобождает от ответственности за безбилетный проезд.
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