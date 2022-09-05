В дептрансе Перми разъяснили правила пользования проездными для учащихся

В связи с началом учебного года в департаменте транспорта администрации Перми напоминают о правилах пользования проездными для учащихся. В ведомстве отмечают, что все виды проездных (в том числе безлимитные и для бесплатного проезда школьников 1-4-х классов) подлежат валидации. Пассажиру необходимо зарегистрировать свою поездку на валидаторе, сформировав тем самым в системе оплаты проезда электронный билет. Это связано как с соблюдением законодательства, так и со страхованием пассажиров при несчастных случаях.Льготные проездные документы действительны только при наличии документа, подтверждающего льготу. Это может быть справка из школы или продлённый студенческий билет. Контролёр или кондуктор имеет право потребовать его в любой момент поездки.В дептрансе подчеркнули, что согласно федеральному законодательству высадка детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, из транспортного средства запрещена. Тем не менее, это не освобождает от ответственности за безбилетный проезд.