← В Кировском районе 6 сентября откроются городские ярмарки
В дептрансе Перми разъяснили правила пользования проездными для учащихся →
В Прикамье написали Диктант Победы
Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края: "В прошлый раз явно были вопросы, на которые я не ответил, которые потом смотрел в интернете. Сейчас пришел с семьей, мы готовились, но, конечно, вопросы были, мне кажется, сложнее в этом году. Сейчас дома проверю себя, будет интересно посмотреть".
Участникам было предложено 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Чтобы ответить, необходимо знать как военную историю, так и художественные произведения.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это прежде всего возможность вспомнить историческую правду, события, которые проходили во время II мировой войны, Великой Отечественной войны. Конечно, сейчас многие пытаются исказить историю. Мы не должны допускать этого. Для того чтобы противостоять искажению истории, мы сами должны её прекрасно помнить".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кировском районе 6 сентября откроются городские ярмарки
Помешал припаркованный автомобиль - подвинули трактором
В Соликамске погиб несовершеннолетний мотоциклист
В сосновом бору около Якутской найден труп мужчины
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации
Пермяк добежал до Екатеринбурга за 8 дней
В Перми состоялась Спартакиада пенсионеров
Тихая охота. На севере Прикамья собирают белые грибы
Жители Китая смогут сыграть на смартфонах в игру про чердынскую ведьму
За сутки в Прикамье выявлено 897 случаев коронавируса
Добавить комментарий: