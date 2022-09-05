В Прикамье написали Диктант Победы

В Прикамье прошел Диктант Победы. В этом году его написали почти 15 тысяч жителей региона на 275 площадках. Центральной стал музей «Исторический парк – Россия моя история». На ней собрались больше 50 человек — студенты, спортсмены, политики. Правила проведения диктанта строгие. 45 минут на выполнение заданий, при этом нельзя пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края: "В прошлый раз явно были вопросы, на которые я не ответил, которые потом смотрел в интернете. Сейчас пришел с семьей, мы готовились, но, конечно, вопросы были, мне кажется, сложнее в этом году. Сейчас дома проверю себя, будет интересно посмотреть".Участникам было предложено 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Чтобы ответить, необходимо знать как военную историю, так и художественные произведения.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это прежде всего возможность вспомнить историческую правду, события, которые проходили во время II мировой войны, Великой Отечественной войны. Конечно, сейчас многие пытаются исказить историю. Мы не должны допускать этого. Для того чтобы противостоять искажению истории, мы сами должны её прекрасно помнить".