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Курсанты Пермского военного института Росгвардии приняли присягу
Им так положено. Теперь они курсанты Пермского военного института Росгвардии. Около трехсот новоиспеченных бойцов принимают присягу и обещают хранить верность Родине.
Для них это не просто профессия, а дело жизни. Сегодня они официально клянутся защищать страну.В Пермском военном институте готовят не просто командиров, а специалистов в различных областях: автомобилистов, оружейников, связистов, кинологов, тыловиков, инженеров по техническим средствам охраны и саперов. Спустя 5 лет выпускники будут служить в войсках национальной гвардии по всей стране. Впереди 5 лет службы. Курсантами Пермского военного института становятся ребята из разных уголков страны. Слова напутствия им говорит губернатор Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сегодня для вас ответственный день. Вы присягнули на верность нашему государству и народу. Это славная традиция русской армии. Вы по праву можете гордиться, что поступили в один из лучших вузов страны". При поступлении комиссия оценивает не только баллы экзаменов, но и физическую подготовку, ведь воин должен быть не только умным, но и сильным.
Позади месяц обучения, испытаний, тренировок. Все ради этого момента — сегодня курсанты поклялись защищать Родину.
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