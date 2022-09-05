В Кировском районе 6 сентября откроются городские ярмарки
Традиционно гостей ярмарки ждет качественная продукция от фермеров и производителей Перми и края: мёд и продукты пчеловодства, мясные деликатесы, колбасы. На ярмарке представлен большой выбор сухофруктов, орехов и полезных сладостей.
Городская ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Помешал припаркованный автомобиль - подвинули трактором
В Соликамске погиб несовершеннолетний мотоциклист
В сосновом бору около Якутской найден труп мужчины
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации
Пермяк добежал до Екатеринбурга за 8 дней
В Перми состоялась Спартакиада пенсионеров
Тихая охота. На севере Прикамья собирают белые грибы
Жители Китая смогут сыграть на смартфонах в игру про чердынскую ведьму
За сутки в Прикамье выявлено 897 случаев коронавируса
В Перми на соблюдение миграционного законодательства проверили около сотни человек
Добавить комментарий: