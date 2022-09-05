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Помешал припаркованный автомобиль - подвинули трактором
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← В Соликамске погиб несовершеннолетний мотоциклист
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.09.2022
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В Соликамске погиб несовершеннолетний мотоциклист
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соликамске погиб несовершеннолетний мотоциклист
В сосновом бору около Якутской найден труп мужчины
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации
Пермяк добежал до Екатеринбурга за 8 дней
В Перми состоялась Спартакиада пенсионеров
Тихая охота. На севере Прикамья собирают белые грибы
Жители Китая смогут сыграть на смартфонах в игру про чердынскую ведьму
За сутки в Прикамье выявлено 897 случаев коронавируса
В Перми на соблюдение миграционного законодательства проверили около сотни человек
Пермский космос. На месте посадки космонавтов Леонова и Беляева открылся музей
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