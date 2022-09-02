Дмитрий Махонин поздравил с Днём знаний ребят из ЛНР, отдыхающих в Прикамье

В пермском лагере «Огонек», где отдыхают дети из Луганской народной республики, стартовала новая смена. Если предыдущую называли "танцевальной", то эта будет уже куда серьезнее — «научная». Поздравлял с 1 сентября ребят с Донбасса глава Прикамья Дмитрий Махонин.Инициаторами стихийного танцевального флешмоба стали Никита Пушкин и Александр Голубенко. Юноши из Северодонецка в пермский лагерь «Огонёк» приехали по образовательной программе, вызвались в вожатые, чтобы помочь малышам легче адаптироваться вдали от дома, но и сами получают удовольствие от процесса.Никита Пушкин, Александр Голубенко: "Мы ездили в Парк, как на аттракционы, также мы ездили в парк сопровождающими. Можно было пойти между первым ужином и вторым потанцевать. Каждый день нужно было готовить какие-то танцы".Танцы были центральной темой 3 смены для ребят из Луганской народной республики. «Музыкальная» запомнилась битвой хоров, во время «Спортивной», сборная ЛНР обыграла команду Росгвардии в футбол. Ну а следующая, сентябрьская, логично, станет «Научной». В день её открытия с Днём знаний ребят поздравил глава региона Дмитрий Махонин. После пообщались и в неформальной обстановке.Людмила Толстикова, директор ДЗОЛ «Огонёк ПМ»: "Ребята очень доброжелательные, вежливые, воспитанные. Нам, коллективу, было очень легко и просто с ними работать, приятно. И весь коллектив старается сделать так, чтобы ребята не чувствовали, что они не дома".Пермский край оказывает разностороннюю гуманитарную помощь Северодонецку: как здесь, в «Огоньке», организуют оздоровительные смены в загородных лагерях Прикамья, так и на его территории работают пермские врачи, инженеры и волонтёры.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Занимаемся ремонтом и остеклением школ, детских садов. Стройматериалы уже завезены. Ну а тех ребят, которые в силу объективных причин, не могут посещать школы в Северодонецке, мы принимаем здесь, уже 3-я смена. Общался с родителями, они волнуются. Но я хочу заверить, что здесь дети находятся в безопасности, и мы будем делать всё, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества".После 1 сентября для детей организуют образовательный процесс. Так как возраст и уровень знаний у ребят очень разный, речь идёт прежде всего о факультативных занятиях: робототехнике, механике, рисовании, физкультуре.Свои выездные образовательные программы уже предложили пермский «Кванториум», «Точка роста» и 5 школ Пермского района. Смены в Перми продлятся до конца сентября.