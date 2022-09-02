Школы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессию

Школы при вузах и образовательно-производственные кластеры. В Перми стартовал целый ряд совершенно новых проектов в сфере образования. Момент волнительный и запоминающийся на всю жизнь. Александр Шитиков получает свой первый студенческий билет. Поступил молодой человек в Пермский техникум промышленных и информационных технологий.Александр Шитиков, студент 1 курса ПТПИТ, наладчик станков и оборудования в механосборке: "Я поступил на наладчика станков и оборудования механообработки. Мне понравилось тем, что достаточно легкое трудоустройство и просто интересно узнать что-то новое, нравится много чертить".Александр выбрал эту специальность еще и потому, что здесь можно пройти максимально практикоориентированный курс обучения. Впервые на базе техникума реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Студент, освоивший профессию, получит поддержку в трудоустройстве.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Будет сокращенная программа обучения, но она будет интенсивная. Больше упор на практику, что позволит подготовить наших студентов лучше. Мы получаем очень хорошее оборудование".Техникум по программе «Профессионалитет» получил инвестиции в почти 200 млн рублей. На эти деньги для студентов закупят новое оборудование, обновят станки для металлообработки. В Прикамье по федеральному проекту будут учить студентов в сферах машиностроения, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.А это пермский Политех. Здесь появилась своя школа для 10-11-х классов. В этом году набрали 52 человека. Выбрали лучших из более чем 200 кандидатов. Те, кому посчастливилось пройти отбор, будут углубленно изучать химию, физику, математику, информатику. Учиться школьники будут в студенческом городке Политеха. Здесь для них организованы отдельные классы, кабинет информатики и лаборатории.По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыто 3 школы при вузах — еще в классическом университете и в Высшей школе экономики. Новые методы образования нацелены на то, чтобы школьники и студенты как можно раньше углублялись в азы будущей профессии, могли сразу после получения образования устроиться на работу.