Жительница Прикамья похищала деньги с банковских счетов граждан со всей России

В Краснокамском городском округе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы п. Оверята. Она подозревается в хищении денежных средств с банковских счетов граждан со всей России. На ее счету 22 эпизода противоправной деятельности. Общий ущерб составляет порядка 160 тысяч рублей. Преступления выявлены оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю. Установлено, что женщина, используя различные сим-карты, проверяла подключено ли к их абонентскому номеру мобильное приложение банка. Получив положительный ответ, она похищала со счета денежные средства. Пытаясь запутать следствие, фигурантка делала неоднократные переводы сначала на различные банковские счета, оформленные на чужие имена, а уже затем на свой электронный кошелек. Ранее женщина уже отбывала наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.
"Ведется следствие. Сотрудники полиции продолжают устанавливать круг потерпевших от противоправной деятельности фигурантки", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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