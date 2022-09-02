← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022
Школы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессию →
В Перми пройдет прямая линия по проблемам начала отопительного периода
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022
Школы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессию →
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
В Прикамье подтверждено 1 402 новых случая COVID-19
Пермский марафон: 3 и 4 сентября изменится движение общественного транспорта
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Дмитрий Махонин поздравил с Днём знаний ребят из ЛНР, отдыхающих в Прикамье
Школы при вузах и "Профессионалитет": со скамьи обучения - в профессию
В Перми школьные линейки начались со звуков гимна России и поднятия флага
В День знаний в Прикамье открылись шесть новых школ
В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта
В Перми закроют движение на участке Соликамского тракта
В Перми пройдет прямая линия по проблемам начала отопительного периода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022
В Прикамье вступил в действие закон о цветовой гамме такси
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Торжественная линейка состоялась в пермской гимназии №2
В ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейка
В ПГНИУ прошел университетский марафон «Новый старт. День знаний»
Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Классная тема»
В Перми общественный транспорт переходит на зимнее расписание
День знаний отметят в зоопарке
В детсадах начинают работу группы «Вместе с мамой»
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Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022
В Прикамье вступил в действие закон о цветовой гамме такси
Школьникам запретили использовать телефоны на уроках
Торжественная линейка состоялась в пермской гимназии №2
В ПГАТУ состоялась торжественная студенческая линейка
В ПГНИУ прошел университетский марафон «Новый старт. День знаний»
Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Классная тема»
В Перми общественный транспорт переходит на зимнее расписание
День знаний отметят в зоопарке
В детсадах начинают работу группы «Вместе с мамой»
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