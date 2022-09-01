В Перми общественный транспорт переходит на зимнее расписание
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.09.2022
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В Перми провели экскурсию "Голубые дороги Прикамья"
Центр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье» открылся в Перми
Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста
Поправки в бюджет 2022-2024. На что пойдут народные миллиарды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.08.2022
В краевом парламенте обсудили, как муниципалитеты повышают инвестпривлекательность своих территорий
В Закамске привели в порядок ул. Богдана Хмельницкого и сквер ветеранов Афганистана
В Прикамье обсудили вопросы содержания и обновления контейнерных площадок в муниципалитетах
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