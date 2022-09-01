День знаний отметят в зоопарке

1 сентября вход в Пермский зоопарк для первоклассников будет бесплатным. Здесь будут отмечать День знаний. Посетителей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы и выступления юных артистов.Для детей 6-8 лет вход будет свободным на протяжении всего дня с 09:00 до 21:00 при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.Праздничная программа начнётся в 13:00 с показательных кормлений белых медведей Милки и Сэрику.В 14:00 посетители смогут принять участие в мастерской «День знаний». В 15:00 зоолог пермского зоопарка продемонстрирует «дериваты», принадлежащие животным (рога, перья и так далее) и расскажет об их значении в жизни зверей. Продолжит программу «Первоклассная экскурсия» – с 15:30 до 16:00 вместе со специалистом посетители узнают о жизни зоопарка и его обитателей. В 16:00 пройдут показательные кормления калао – необычных птиц, отличающихся ярким внешним видом и крупным размером.Танцевальный мастер-класс от пермской студии танца «BLAST DANCE» соберёт участников в 17:00 у сцены на центральной площадке зоопарка. В 17:30 театральная студия «Ирбис» проведёт свой мастер-класс. Завершит программу в 18:00 праздничное крио-шоу.Мероприятия состоятся у сцены на центральной площади зоопарка. Показательные кормления проходят в вольерах животных. Участие во всех мероприятиях осуществляется по входному билету.