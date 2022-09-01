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Определены полуфиналисты Всероссийского конкурса «Классная тема»
В финал, который покажут по телевидению, по итогам открытого голосования попадут семь преподавателей. Они выступят перед звездными гостями из сферы науки, музыки, кино и театра.
Победитель шоу получит авторскую программу на федеральном канале, где сможет научить многомиллионную аудиторию чему-то новому.
Жюри уже на этапе отбора высоко оценило креатив и профессионализм современных учителей.Андрей Алфёров, член экспертного совета проекта «Классная Тема», руководитель национальной ассоциации взаимодействия управляющих советов образовательных организаций: «Мы были, мягко сказать, удивлены, приятно удивлены, насколько ответственно, насколько серьёзно подошли учителя к выполнению поставленных задач в этом конкурсе. Мы обратили внимание на профессионализм и креативность, на подход творчества и талантливости. Мы постарались выбрать лучших из лучших».
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