В детсадах начинают работу группы «Вместе с мамой»
В детских садах Перми с сегодняшнего дня начинают работу дополнительные группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой». Группы рассчитаны на детей в возрасте от двух месяцев до полутора лет и оснащены всем необходимым оборудованием. Мама при этом находится постоянно со своим ребенком. Предполагается 4-часовое пребывание. В проекте участвуют двадцать один садик и две школы.
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