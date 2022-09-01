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В Перми провели экскурсию "Голубые дороги Прикамья"
Светлане Якушевой такой формат изучения прошлого краевой столицы по душе. Для нее это уже не первая прогулка.
Светлана Якушева: "Вот мы на две ходили, впечатлений у нас очень много. Но эта экскурсия самая замечательная, потому что в ней мы узнали о такой древности города!"
«Голубые дороги Прикамья» — лишь одна из серии тематических экскурсионных маршрутов по разным районам Перми под общим названием «Истории в саквояже». В этом же списке фармацевтическая линия, нефтяная и история духовного центра Перми.
Вот одна из остановок — это река Егошиха. Но для того, чтобы услышать каждое слово экскурсовода, выдали наушники. Погружаемся в историю!
Популяризация знаковых событий, связанных с краевой столицей, часть программы исторического форума «Город Пермь. 300 лет в истории России», который проводится по инициативе и при поддержке Пермской городской Думы. Участие в историческом экскурсе бесплатное.
Лира Постернак, экскурсовод: "Мы охватываем уже, можно сказать, все слои населения. Мы очень признательны людям, которые приходят и интересуются историей".
Причем сами депутаты тоже участвуют в этих мероприятиях, и не только в качестве организаторов, но и слушателей.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Интересно, насыщенно, информативно. Прямо как будто окунулись в то время, когда наш город зарождался, состоялся, и прошли по очень важным, весомым для развития города Перми местам".
«Истории в саквояже» — победитель конкурса социально-значимых проектов «Город — это мы», и, по сути, является продолжением пешеходных маршрутов «Красная и Зеленая линии». Итогом проекта станет День открытых дверей в музеях для всех желающих.
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