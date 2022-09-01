← Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста
Центр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье» открылся в Перми
Компания успешно развивает также дистанционные способы взаимоотношений с клиентами. По статистике, большинство вопросов решаются удаленно с помощью сайта, личного кабинета и телефона. Сегодня с «Новогором-Прикамье» заключено почти 300 тысяч лицевых счетов среди физических лиц и больше 10 тысяч — среди юридических.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы готовы дальше расширять сотрудничество в рамках работы с МФЦ Пермского края. Помимо сервисных центров, наша ключевая задача — увеличивать объем инвестиций в систему водоснабжения. Вместе с компанией мы получили одобрение из Фонда национального благосостояния на выделение порядка 600 млн рублей на систему водоснабжения".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста
Поправки в бюджет 2022-2024. На что пойдут народные миллиарды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.08.2022
В краевом парламенте обсудили, как муниципалитеты повышают инвестпривлекательность своих территорий
В Закамске привели в порядок ул. Богдана Хмельницкого и сквер ветеранов Афганистана
В Прикамье обсудили вопросы содержания и обновления контейнерных площадок в муниципалитетах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.08.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.08.2022
С 1 сентября начинают действовать льготы на проезд в электричках для школьников и студентов
Синоптики: серьезное похолодание начнется в среду
Добавить комментарий: