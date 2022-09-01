Центр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье» открылся в Перми

В Перми открылся центр единого обслуживания клиентов «НОВОГОР-Прикамье». Офис повышенной комфортности на Ленина,63 организован для всех абонентов — как юридических, так и физических лиц. Работу нового центра оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ежедневно до 20:00 9 специалистов готовы принимать около 400 человек: консультируют по вопросам сверки расчетов, переоформления лицевых счетов, заявок, связанных с приборами учета. Если ранее абонентов, физических и юридических лиц, обслуживали в двух разных зданиях, теперь прием ведется в одном месте. При этом сохраняют работу два клиентских офиса в удаленных районах – Кировском и Орджоникидзевском.Игорь Дибцев, генеральный директор ООО «РКС-Холдинг»: "Мы постарались сделать это максимально комфортно, сделать все в одном месте. Компания точно не остановится в проведении соответствующих замеров относительно степени комфорта наших клиентов".Компания успешно развивает также дистанционные способы взаимоотношений с клиентами. По статистике, большинство вопросов решаются удаленно с помощью сайта, личного кабинета и телефона. Сегодня с «Новогором-Прикамье» заключено почти 300 тысяч лицевых счетов среди физических лиц и больше 10 тысяч — среди юридических.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы готовы дальше расширять сотрудничество в рамках работы с МФЦ Пермского края. Помимо сервисных центров, наша ключевая задача — увеличивать объем инвестиций в систему водоснабжения. Вместе с компанией мы получили одобрение из Фонда национального благосостояния на выделение порядка 600 млн рублей на систему водоснабжения".