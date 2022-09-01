Полным ходом ведется надвижка металлической основы Чусовского моста

Готовность транспортных развязок в районе Чусовского моста в Перми составляет уже 80%, сообщили сегодня в региональном Минтрансе. Водители отмечают, что ехать стало проще. Движение же по новому строящемуся мосту по-прежнему планируется запустить до конца этого года.На этих кадрах движение на Чусовском мосту свободно. Но так не всегда. В часы пик образовываются большие пробки. Новый мост должен решить проблему.Проинспектировал ход строительства моста через реку Чусовая исполняющий обязанности министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Полным ходом идёт и реконструкция подъездов к нему. Уже открывают дороги с новым асфальтом. Готовность транспортных развязок — более 80%.Сергей Вешняков, исполняющий обязанности министра транспорта Пермского края: "Вижу, что с последними днями скорость транспортного потока увеличивается. Не сказать, что все прекрасно, но, тем не менее, движение есть".Также полным ходом идёт надвижка металлической основы будущего моста. Вся конструкция будет установлена на 14 опор, её двигают с правого на левый берег.Общий вес моста 8 миллионов кг. Уже надвинуто примерно 2/3. Всю эту массу толкает один единственный домкрат.За один час двигают примерно на метр. Также на правом берегу идёт сварка швов и сбор металлической основы. Работа идёт круглосуточно на всем объекте. Здесь трудятся более тысячи рабочих, задействовано 170 единиц техники.Максим Смагин, директор Дирекции реализации проектов «Пермский край» АО «Стройтрансгаз»: "На сегодняшний день нами надвинуто пролётное строение порядка 1160 метров моста. Осталось выполнить 3 стадии надвижки, и мы будем готовы в ближайшее время мост замкнуть".Как неоднократно отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мост через Чусовую — один из самых крупных и дорогих проектов государственно- частного партнёрства на территории региона. От него напрямую зависит развитие экономики. Перед подрядчиком стоит задача запустить движение по мосту до конца этого года.Сергей Вешняков, исполняющий обязанности министра транспорта Пермского края: "В целом, если рассуждать по объекту, все идёт в графике. Самая важная задача — это в ближайшие недели переключать движение, чтобы можно было воспользоваться новым отремонтированным покрытием и увеличить скорость потока".Как только доделают новый мост через Чусовую, планируется приступить к ремонту старого, как и было запланировано по проекту.