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Поправки в бюджет 2022-2024. На что пойдут народные миллиарды
В 2022 году рост расходов планируется и в графе «поддержка агропромышленного комплекса». Здесь сумма увеличится на 477 миллионов 900 тысяч рублей. Не останется в стороне и область культуры. На ряд ее направлений направят почти 22,5 миллиона. Кроме того,193 миллиона 900 тысяч хотят выделить муниципалитетам в рамках исполнения «майских указов», а именно, на компенсацию части оплаты труда для работников сферы культуры и учреждений дополнительного образования.
Блок поправок касается и вопросов инфраструктуры. Для повышения качества обслуживания дорог в центре Перми полномочия по их содержанию со следующего года передаются от муниципалитета к краю. На это предложено предусмотреть дополнительные 1,4 миллиарда рублей. Поправки уже направлены в краевой парламент на рассмотрение.
Екатерина Тхор, министр финансов Пермского края: "Как только мы получаем и видим какие-то дополнительные доходы, мы своевременно вносим в бюджет, чтобы эффективно их использовать. Бюджет сбалансирован, остается социально направленным. Проект закона планируется рассмотреть на пленарном заседании ЗС в двух чтениях в сентябре".
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