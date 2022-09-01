Поправки в бюджет 2022-2024. На что пойдут народные миллиарды

Одной из главных тем заседания краевого правительства сегодня стали поправки в бюджет Пермского края на 2022-й и последующие два года. В этом году казна увеличится более чем на 3,6 миллиарда рублей, в 2023-м – на 2,1 миллиарда, в 2024-м – на 1,1 миллиарда рублей. В связи с этим, предложено увеличить более чем на 670 миллионов расходы в рамках программы «Качественное здравоохранение». Средства направят на усиление «онкологических» стационаров.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы с вами прорабатывали и договаривались, несмотря на то что мы бюджет уже сбалансировали, тем не менее, необходимо нам было поддержать граждан в части борьбы с онкозаболеваниями. Для этого необходимы средства на приобретение лекарственных препаратов и выдачу их бесплатно".В 2022 году рост расходов планируется и в графе «поддержка агропромышленного комплекса». Здесь сумма увеличится на 477 миллионов 900 тысяч рублей. Не останется в стороне и область культуры. На ряд ее направлений направят почти 22,5 миллиона. Кроме того,193 миллиона 900 тысяч хотят выделить муниципалитетам в рамках исполнения «майских указов», а именно, на компенсацию части оплаты труда для работников сферы культуры и учреждений дополнительного образования.Блок поправок касается и вопросов инфраструктуры. Для повышения качества обслуживания дорог в центре Перми полномочия по их содержанию со следующего года передаются от муниципалитета к краю. На это предложено предусмотреть дополнительные 1,4 миллиарда рублей. Поправки уже направлены в краевой парламент на рассмотрение.Екатерина Тхор, министр финансов Пермского края: "Как только мы получаем и видим какие-то дополнительные доходы, мы своевременно вносим в бюджет, чтобы эффективно их использовать. Бюджет сбалансирован, остается социально направленным. Проект закона планируется рассмотреть на пленарном заседании ЗС в двух чтениях в сентябре".