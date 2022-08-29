Синоптики: серьезное похолодание начнется в среду

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"31 августа по территории Пермского края начнет проходить холодный фронт, который принесет прохладу. 1 сентября временами ещё будет проглядывать солнце, но дожди будут, и температурный фон значительно понизится - 18-20 градусов, по северу еще холоднее: 13-15 градусов. Промозглая погода с дождями нас ожидает в выходные. Столбик термометра опустится ночью до 6-11 градусов, в Перми около 8, днем всего 11-16 градусов, в Перми около 15, а по северу всего 7-12 градусов", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского гидрометцентра.
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