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Все в сад!
Праздничное настроение взрослой части аудитории на сцене создавали ансамбли «Chiken Gun», «Ба-Ба-Ту» и Пермский губернский оркестр. Репертуар каждого нашёл свою аудиторию и желающих потанцевать.Сквер в Индустриальном районе разбили в 1962 году на месте, где раньше располагался заболоченный овраг реки Гарюшки. Первоначальное название «Сквер имени XXII съезда КПСС» позднее переименовали в честь лесовода Валентина Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми. Сейчас это место притяжения пермяков узнаваемо, благодаря многочисленным фото в соцсетях, аллее белых зонтиков.
Следуя тренду на экологичность, в этом году вдоль пешеходных дорожек установили 26 лавок из переработанного пластика и меблировали новую лаунж -зону.
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