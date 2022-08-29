60-летний юбилей отмечает в этом году пермский сад Миндовского. В воскресенье здесь прошла большая праздничная программа «Все в сад!». В режиме марафона с 13:00 до 18:00 посетителей развлекали музыкальные и творческие коллективы города. Для детей работали спортивные и интерактивные площадки, за участие в историческом квесте и викторине раздавали сладкие призы.Праздничное настроение взрослой части аудитории на сцене создавали ансамбли «Chiken Gun», «Ба-Ба-Ту» и Пермский губернский оркестр. Репертуар каждого нашёл свою аудиторию и желающих потанцевать.Сквер в Индустриальном районе разбили в 1962 году на месте, где раньше располагался заболоченный овраг реки Гарюшки. Первоначальное название «Сквер имени XXII съезда КПСС» позднее переименовали в честь лесовода Валентина Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми. Сейчас это место притяжения пермяков узнаваемо, благодаря многочисленным фото в соцсетях, аллее белых зонтиков.Следуя тренду на экологичность, в этом году вдоль пешеходных дорожек установили 26 лавок из переработанного пластика и меблировали новую лаунж -зону.