С 1 сентября начинают действовать льготы на проезд в электричках для школьников и студентов

Школьники, учащиеся учреждений среднего профессионального образования (СПО) и студенты вузов Пермского края в период с 1 сентября по 15 июня смогут пользоваться льготой в 50% при приобретении билетов или проездных абонементов на электрички пригородного сообщения. Таким образом, воспользоваться льготой можно на электричках, следующих в пределах региона, например, в Верещагино, Кунгур, Чусовой и т.д.Приобрести билет по данной льготе могут школьники с 1 по 11 класс, обучающиеся по очной форме – при предъявлении справок из общеобразовательного учреждения; студенты образовательных учреждений (СПО и вузов), обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам начального, среднего и высшего образования – при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на текущий учебный год.Во время поездки в пригородном поезде необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.Для удобства возможно приобретение льготных проездных абонементов:«Ежедневного» – сроком действия на 15, 20, 25 дней, или на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;«Выходного дня» – сроком действия на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;«Рабочего дня» – сроком действия на 15, 20, 25 дней и на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;«На даты» – сроком действия от 15 дат.