С 1 сентября начинают действовать льготы на проезд в электричках для школьников и студентов
Приобрести билет по данной льготе могут школьники с 1 по 11 класс, обучающиеся по очной форме – при предъявлении справок из общеобразовательного учреждения; студенты образовательных учреждений (СПО и вузов), обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам начального, среднего и высшего образования – при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на текущий учебный год.
Во время поездки в пригородном поезде необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.
Для удобства возможно приобретение льготных проездных абонементов:
«Ежедневного» – сроком действия на 15, 20, 25 дней, или на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;
«Выходного дня» – сроком действия на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;
«Рабочего дня» – сроком действия на 15, 20, 25 дней и на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев;
«На даты» – сроком действия от 15 дат.
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