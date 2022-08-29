В День российского кино в Прикамье открыли 37 социальных кинозалов

В Прикамье в День российского кино открыли 37 социальных кинозалов. Таким образом, количество площадок с 94 увеличится до 131. На одной из них в селе Елово в качестве премьерного показа был продемонстрирован документальный фильм про березниковского поэта Алексея Решетова «Иная речь». Помимо просмотра и дискуссии после увиденного, жители также приняли участие в киновикторине.Проект социальных кинозалов стартовал в Прикамье в 2019 году. Он реализуется «Пермской синематекой» при поддержке регионального Министерства культуры. Благодаря проекту жители муниципалитетов получают возможность, не выезжая в краевую столицу, бесплатно смотреть на больших экранах художественные фильмы и мультфильмы, знакомиться с некоммерческими документальными лентами, а также обсуждать их.Лев Шуралёв, руководитель социального кинозала в Еловском культурно-досуговом центре: "Мы знаем, где посмотреть голливудское кино, это городские кинозалы, а здесь мы предлагаем новый поход в кино, углубленный. Это кино с общением, такая интересная форма. Наши зрители ещё наверное недопонимают, насколько это всё увлекательно может быть".