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В Соликамске отметили День города и День шахтера
На главной сцене в течение всего дня выступали прикамские коллективы, хедлайнером стала российская группа "Чиж". Здесь же награды получили главные герои праздника - шахтеры. В Соликамске жизнь практически каждой семьи так или иначе связана с рудником. В некоторых семьях - на протяжении нескольких поколений.
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