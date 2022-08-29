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В День знаний пермским первоклассникам подарят книгу "Здравствуй, школа!"
Вручать книги пермских авторов от имени губернатора Пермского края стало доброй традицией с 2004 года. Традиционно конкурс среди пермских авторов стартовал еще весной, на возможность издания подарочной книги претендовали 5 писателей.
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