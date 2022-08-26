«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.08.2022
Гидравлические испытания теплосетей в Перми завершены на 90%
6 сентября завершается срок приёма документов в общественную наблюдательную комиссию края
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября
В Пермском районе мужчина погиб в овощной яме
С 1 сентября маршруты №4 и №67 начнут курсировать по улице Революции
С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний режим работы
Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.08.2022
В Росреестре Прикамья обсудили последние изменения в земельном законодательстве
Пермские врачи и учителя смогут получить бесплатные земельные участки
"Кудымкарского самурая" увезли на скорой
Началось. В поликлиниках Прикамья вновь вернули масочный режим
В Перми подводят итоги благоустройства дворов
Вынесен приговор убийце пермской туристки
Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
1 сентября в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений
СМИ: пропавшие в Перми женщина и ее 5-летняя дочь найдены убитыми
Пермский медицинский университет объявил о дополнительном наборе абитуриентов до 25 августа
В Законодательном Собрании Прикамья стартует осенняя сессия
3 и 4 сентября в связи с проведением Пермского марафона изменится движение общественного транспорта
Засыпало зерном. СК возбудил уголовное дело по факту смерти женщины на производстве
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2022
Школьники из многодетных малоимущих семей получат поддержку на приобретение формы
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С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний режим работы
Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.08.2022
В Законодательном Собрании Прикамья стартует осенняя сессия
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2022
Депутаты приняли решение сохранить все действующие меры поддержки граждан
Подготовка к зиме. В Прикамье продолжается капитальный ремонт котельных
Причина массовой гибели рыбы в Каме - цветение водорослей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2022
Четыре прикамских проекта выиграли всероссийский конкурс по благоустройству общественных пространств
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