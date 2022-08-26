С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний режим работы
Отдельное внимание уделяется доступности школ. Например, ранее автобусный маршрут №24 был перенаправлен от остановки «Улица Памирская» до железнодорожной станции «Лёвшино», что позволило обеспечить подвоз пассажиров к электропоездам. На основании обращений родителей учеников маршрут №24 будет дополнительно совершать заезд на остановочный пункт «Улица Памирская» для обеспечения беспересадочной связи со школами, находящимися в этом районе.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.08.2022
В Законодательном Собрании Прикамья стартует осенняя сессия
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2022
Депутаты приняли решение сохранить все действующие меры поддержки граждан
Подготовка к зиме. В Прикамье продолжается капитальный ремонт котельных
Причина массовой гибели рыбы в Каме - цветение водорослей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2022
Четыре прикамских проекта выиграли всероссийский конкурс по благоустройству общественных пространств
Гордума возобновляет работу после летних каникул
Добавить комментарий: