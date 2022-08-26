С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний режим работы

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с сезонным ростом пассажиропотока городской общественный транспорт Перми с 1 сентября переходит на зимнее расписание. На большинстве маршрутов будут добавлены дополнительные отправления.На маршрутах №1, №4, №14, № 15, №60 и №67 будет совершаться больше отправлений по сравнению с расписанием, действовавшем до летнего сезона. Это позволит сократить интервал движения на маршрутах.Отдельное внимание уделяется доступности школ. Например, ранее автобусный маршрут №24 был перенаправлен от остановки «Улица Памирская» до железнодорожной станции «Лёвшино», что позволило обеспечить подвоз пассажиров к электропоездам. На основании обращений родителей учеников маршрут №24 будет дополнительно совершать заезд на остановочный пункт «Улица Памирская» для обеспечения беспересадочной связи со школами, находящимися в этом районе.Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.