Пермь с рабочим визитом посетили Дмитрий Медведев и Денис Мантуров
Пресс-служба полпреда президента в ПФО и губернатора Пермского края добавляют, что в рамках визита также состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа, на котором присутствовали полпред Игорь Комаров, глава Прикамья Дмитрий Махонин и руководители оборонных предприятий.
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