Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ

Дорога к школе уперлась в забор. В Перми разгорается скандал вокруг нового корпуса «Точки», подход к которой перекрыло соседнее ТСЖ.В правильности выбора образовательного учреждения для дочерей Ольга Ильина убеждается в очередной раз. Здесь идет строительство нового корпуса школы дизайна «Точка», который ждут как дети, так и родители.

Ольга Ильина, мать учениц школы дизайна «Точка»: "Детей очень много, в школе обучается свыше 1000 человек, учатся они в две смены. Мне, как родительнице хотелось, чтобы дети учились именно в первую смену".

Строят корпус рядом с основным на Бульваре Гагарина. В четырехэтажном здании будет 50 классов, оборудованные лаборатории для занятий информатикой, биологией, химией.

Новый корпус школы рассчитан на тысячу детей. Для них будет построено два спортивных зала, один актовый и просторная столовая на 500 мест.

С началом строительства один из заездов на территорию перекрыт, потребовался новый. По проекту, дорога должна проходить через участок возле дома по Бульвару Гагарина 77а. Мешает возведению забор, по словам родителей, установленный жильцами незаконно.

Сергей Климов, отец ученицы школы дизайна «Точка»: "Остается один вход, но это крайне мало. Для меня большой вопрос, почему взрослые люди не могут найти простое решение и мирно в согласии, ставя во главу интересов интересы детей, решить этот вопрос - сделать сквозной проход и чтобы дети спокойно могли входить и выходить в школу".

В администрации говорят: земля муниципальная, а потому жильцы дома установили забор незаконно. Две конструкции - бетонная и металлическая - с 8 августа подлежат принудительному сносу по распоряжению районного главы. Пока демонтажа не произошло - ждут решения суда.

Радик Назаров, начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района Перми: "Мы сейчас в юридической плоскости, потому что правда на нашей стороне - территория является муниципальной, согласно утвержденному проекту межевания территорий. Все равно будем осуществлять принудительный демонтаж данного объекта".

От комментариев на камеру собственники дома воздерживаются и продолжают препятствовать освобождению муниципальной собственности. Что создаст дополнительные неудобства ученикам школы «Точка» уже с 1 сентября, говорят родители. Строительство нового корпуса продлится больше года.