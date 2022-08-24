«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2022
Школьники из многодетных малоимущих семей получат поддержку на приобретение формы
В Пермском крае подтверждено 515 новых случаев COVID-19
"Лицей": в новый учебный год — с обновленным сервисом
На августовской конференции педагогов говорили о школьных новациях
Капремонт фасадов на Компросе. В аутсайдерах остается один дом
СК начал проверку в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу во дворе жилого дома
Депутаты приняли решение сохранить все действующие меры поддержки граждан
Подготовка к зиме. В Прикамье продолжается капитальный ремонт котельных
Пермская улица стала съемочной площадкой
Подтвердить личность для получения паспорта болельщика можно в любом офисе МФЦ в Перми
Причина массовой гибели рыбы в Каме - цветение водорослей
С 24 августа автобус №88 вернется к прежнему маршруту следования
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2022
По Чайковскому гулял нетрезвый мужчина с автоматом
По Чайковскому гулял нетрезвый мужчина с автоматом
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Причина массовой гибели рыбы в Каме - цветение водорослей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2022
Четыре прикамских проекта выиграли всероссийский конкурс по благоустройству общественных пространств
Гордума возобновляет работу после летних каникул
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