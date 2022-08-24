Депутаты приняли решение сохранить все действующие меры поддержки граждан
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Проверка готовности школ к новому учебному году проводилась с 1 июля по 5 августа 2022 года районными межведомственными комиссиями".
Более того, чтобы все не превратилось в формальный доклад, накануне депутаты большой группой посетили сразу несколько пермских школ, чтобы пообщаться с преподавателями, в том числе на тему безопасности.
Вероятно поэтому, предположил спикер гордумы Дмитрий Малютин, уже на заседании вопросов у депутатов оказалось меньше, чем ожидалось.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Будем держать этот вопрос на контроле. Будем и далее смотреть, чтобы качество образования и безопасность наших детей и преподавательского состава было на высоте".
Касается школ и часть мер социальной поддержки пермяков, которые депутаты поддержали. Так, продолжится присуждение премии «Золотой резерв» талантливым детям, подвоз ребят в школу из отдаленных территорий, выплаты многодетным семьям вместо земельного участка и не только.
Наталья Рослякова, депутат Пермской городской Думы: "Мы считаем, что это очень важная поддержка нашего населения. Вопросы касаются, конечно, начиная с детей".
Еще целый блок вопросов посвящен благоустройству. Например, оборудованию мест отдыха у воды. А еще депутаты поддержали идею привести к единому облику городские контейнеры площадки.
Алексей Овчинников, депутат Пермской городской Думы: "Мы вносим такие правила, чтобы у нас везде было одинаково красиво и комфортно, и выглядело все одинаково".
И вновь участникам пленарного заседания пришлось вернуться к школьной теме. Несколько лет в Перми действует проект «Думские уроки». В новом учебном году он также будет продолжен.
Городские депутаты отправятся в школы краевого центра, чтобы провести там «Думские уроки». Темой уроков станет управление городом и городское развитие.
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