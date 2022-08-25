В Законодательном Собрании Прикамья стартует осенняя сессия

В краевом парламенте стартует осенняя сессия. Депутаты рассмотрят инициативу губернатора о предоставлении бесплатных земельных участков для медицинских и педагогических работников в территориях региона. Речь идет о населенных пунктах, где проживает менее 10 тысяч человек. Бесплатный участок под ИЖС может стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста работать на селе.Еще один значимый законопроект, который рассмотрят парламентарии, касается занятости населения. Предлагается расширить категории граждан, которые могут быть признаны «испытывающими трудности в поиске работы». После принятия законопроекта они могут претендовать на квотированные рабочие места. Это граждане предпенсионного возраста, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также беженцы и вынужденные переселенцы.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Соответствующие изменения являются логичным шагом в политике региональных властей по сокращению уровня безработицы, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста, выпускников высших образовательных учреждений, ищущих работу в первый год после получения диплома".