Подготовка к зиме. В Прикамье продолжается капитальный ремонт котельных

Подготовку к зиме обсуждали на заседании правительства. Речь о территориях отдаленных, где отопительный сезон редко обходился без проблем. Библиотекарь поселка Юбилейный Юлия Соловьева показывает самые популярные книги у посетителей. Читают люди как дома, так и в самой библиотеке. Здесь для этого есть все условия.Зимой будет так же комфортно, как и летом. Библиотека — одно из нескольких соцобъектов, которые в первую очередь готовят к отопительному сезону.Рядом идет модернизация поселковой котельной. Старое оборудование пришло в негодность.Иван Лобов, заместитель главы Губахи: "Старый котел мощностью 2,5 мВт свой срок эксплуатации отжил. Вместо него будет установлен новый котел".Обновить планируется котлы, насосную систему, а также все трубы теплосетей.Работы ведутся и на улице. Сейчас подрядчик занимается возведением новой дымоходной трубы, после чего будет демонтировано старый объект.Модернизации котельной ждут около 1000 человек. В поселке к центральному отоплению подключены 17 многоквартирных домов.Системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры — одна из приоритетных зада краевого правительства. В этом году капитальный ремонт котельных идет в 15 территориях Прикамья. Помимо Гремячинского, также Александровский, Кизеловский, Чусовской, Октябрьский округа.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Традиционно к 15 сентября все объекты ЖКХ и соцсферы должны быть готовы к отопительному сезону. Мы должны окончательно в этом году проблемные территории закрыть, я имею в виду их не должно оставаться".Для этого из регионального бюджета увеличены средства: на подготовку к зиме направлено свыше 5 млрд рублей, что в два раза больше прошлого года. Общая готовность к отопительному сезону сегодня составляет больше 90 процентов.Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "При подготовке к прошедшему отопительному сезону у нас акты и паспорта не получили два муниципалитета — Красновишерский и Кунгурский. В этом году у нас задача получить 100 процентов паспортов готовности. Мы к этому объему стремимся".Бесперебойную подачу тепла в домах жители Юбилейного увидят уже осенью. Закончить там модернизацию котельную рабочие должны к сентябрю.