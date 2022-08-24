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Подготовка к зиме. В Прикамье продолжается капитальный ремонт котельных →
Причина массовой гибели рыбы в Каме - цветение водорослей
Виктор Демченко, инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю: "Никаких ни масляных пятен не было. Основная причина на данный момент, получается, из-за водорослей. Обильное цветение водорослей из-за тёплой погоды. выжигает кислород, и, соответственно, рыба от этого гибнет. Ей не хватает кислорода".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2022
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