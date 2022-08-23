Гордума возобновляет работу после летних каникул

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Основной задачей осенней сессии для депутатов станет формирование городского бюджета на следующую трехлетку. В рамках этого процесса запланировано продление добровольных расходных обязательств города на дополнительные меры поддержки. Речь идет о бесплатном питании для школьников, выплатах многодетным семьям. Также в повестке заявлены темы, касающиеся совершенствования правил благоустройства и развитии общественного самоуправления. Помимо этого, в рамках «Часа депутата», будет заслушан традиционный доклад о готовности школ к новому учебному году."Для нас очень важно, чтобы учебный процесс в школах г. Перми был, первое, организован очень правильно и современно, и, во-вторых, чтобы этот учебный процесс был безопасен для школьников и преподавателей", - подчеркнул Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы.
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