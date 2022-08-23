Четыре прикамских проекта выиграли всероссийский конкурс по благоустройству общественных пространств
Вадим Лысанов, глава администрации Кунгурского округа Пермского края: "На территории более ста памятников федерального, регионального, местного значения. И у нас, получается, как раз эта территория центра, где, скажем так, посажены все эти старые здания, которые входят в Кремлевый посад".
Имя главной кунгурской площади хранит память о величественных храмах, которые здесь находились — Богоявленском соборе и Благовещенской церкви. Современный проект предполагает протянуть к ним символический временной мостик: появятся памятник Петру и Февронии и церковные колокола в арке, установленные на центральной прогулочной дорожке.Светлана Черникова, заместитель главы администрации Кунгурского округа Пермского края: "Все, кто были гостями нашего замечательного города, заходили в храм. Мы воссоздадим эти ворота уже в современной интерпретации. Здесь у нас будет детская тихая зона".
Нынче победителями организованного Минстроем России конкурса стали четыре выдвинутых Прикамьем проекта. По 85 млн рублей получат «Заводская набережная» в Добрянке и «Сердце парка» в Чусовом, по 95 млн выделено на реализацию кунгурского «Города мастеров» и «Набережной стихий» в Краснокамске.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что решение вопросов, связанных с благоустройством общественных пространств, одно из ключевых направлений работы муниципальной и региональной власти. Большую поддержку в этом оказывают федеральные и национальные проекты. Так, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Краснокамске ремонтируют сквер имени Бажова. В сквере уже появились пешеходные дорожки, оборудуют зоны отдыха, проведут освещение. А перед центральной библиотекой разобьют философский сад, он же — тихий, с читальными павильонами. При федеральной поддержке преображать набережную начнут в следующем году. Запланированы воркаут и игровые зоны, смотровые балконы, велодорожки и удобная променадная часть. А в итоге — современное место притяжения краснокамцев от мала до велика.
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