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В Перми открывается сельскохозяйственная ярмарка
Традиционно на городской ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов от фермеров и производителей Перми и края: мёд, копчёности, мясные деликатесы, куриное яйцо, орехи, сухофрукты и многие другие продукты.
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