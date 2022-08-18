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«Умные» счетчики учета электроэнергии оснащают сим-картами
В многоквартирных домах Перми стартовал следующий этап бесплатной замены счетчиков по учету электроэнергии. Новое оборудование оснащено сим-картами для обеспечения работы М2М-сервиса, который позволяет устройствам обмениваться информацией или же передавать ее в одностороннем порядке. Новые приборы учета электроэнергии дают возможность обслуживающим организациям оперативно и в автоматическом режиме получать показания счетчиков.
Также одной из функций работы таких приборов является возможность оповещения профильных служб об аварийных ситуациях в домах.
Главным результатом должно стать снижение начислений за общедомовые нужды на 30-50%.
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