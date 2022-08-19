В Хохловке отметят Яблочный Спас
В Яблочный Спас принято нести в церковь яблоки для освящения, а далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола. В Яблочный Спас встречают осень, отмечают «первые осенины». В народе говорили: «Пришел Яблочный Спас – ушло лето от нас».
Начало праздника Яблочный Спас в «Хохловке» в 12:00.
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