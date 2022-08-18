В Орджоникидзевском районе досрочно завершили ремонт дворов по национальному проекту

Орджоникидзевский район Перми стал первым в краевой столице, где досрочно в этом сезоне завершили ремонт дворов по национальному проекту. Всего привели в порядок 12 придомовых территорий. В рамках городского бюджета работы еще продолжаются.Долгожданный шум стройки под окнами. Такие масштабные работы во дворе дома ведутся впервые.Работы выполняются за счет местного бюджета. Подрядчик с нуля возводит автомобильную парковку и широкий тротуар. Последнего люди особенно ждут.По проекту предусмотрено благоустройство пешеходной дорожки. А значит, жильцы смогут комфортно передвигаться вдоль всего дома.Уже демонтированы старые покрытия, установлены бортовые камни. За ходом работ пристально следят народные избранники. Первый заместитель спикера Наталья Мельник обращает внимание подрядчика на качество.Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Депутатский корпус держит на контроле эти вопросы. Это небольшие по объему финансирования работы, и поэтому мы за ходом этих работ смотрим депутатским корпусом в округах в основном, для того чтобы понимать: вот эти деньги, которые вкладываются, они правильно используются?"Пример освоения средств — на соседней улице Репина. Здесь работы уже выполнены. По федеральной программе у жильцов появился новый проезд, подходы к дому и вместительная парковка.Надежда Морозова: "Парковка всегда необходима. Ставили чуть ли не на площадку, на землю, а сейчас — всё-таки красиво!"Сейчас началось благоустройство газона силами самих жильцов. Такая работа — одно из условий участия в федеральной программе.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Первый этап, закрытый бюджетом, он сделан, и в дальнейшем жители будут добавлять".Помимо дворов, внимание уделяется и дорогам. Вот улица Васнецова на Гайве. К концу августа здесь появится новая трасса с двумя тротуарами по обеим сторонам.А это уже частный сектор. Улица Усадебная отремонтирована за счет средств местного бюджета раньше срока.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Если говорить про БКД - это пять дорожных объектов. Муниципальная программа по ремонту дорог частного сектора позволила также отремонтировать пять дорожных объектов".Тем временем, ремонт во дворе на Кабельщиков будет завершен уже в конце лета. Гарантийные обязательства у подрядчика - четыре года.