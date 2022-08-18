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В Перми будут судить женщину-наркокурьера, которая прятала наркотики под детской горкой

В Перми будут судить женщину-наркокурьера, которая прятала наркотики под детской горкой. Напомним, в начале текущего года сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю вышли на след группы, причастной к сбыту героина на территории г. Перми.
37-летняя женщина выполняла роль «склада». Подозреваемая, по заданию организатора, забирала крупные партии героина, фасовала их (примерно по 50 свертков), а затем раскладывала по тайникам для рядовых закладчиков. Те, в свою очередь, забирали «товар» и делали закладки уже с разовыми дозами для потребителей. За несколько минут до задержания, злоумышленница оборудовала тайник с героином прямо под детской горкой у жилого дома на улице Вавилова. Полицейские изъяли из тайника 50 свертков с героином.
Помимо этого, в арендованной квартире злоумышленницы сыщики нашли еще 20 упаковок с запрещенным веществом, электронные весы и упаковочный материал.
"Женщина снимала квартиру на улице Малкова, где проживала с трехлетней дочерью. По версии полицейских, наркотики дама фасовала на глазах у ребенка, так как все запрещенные вещества и предметы для их расфасовки хранились в открытом доступе - рядом с продуктами. Девочка была изъята из неблагополучной семьи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Также были задержаны и рядовые закладчики. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 18.08.2022 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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