Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Чусовской городской округ

Губернатор с рабочим визитом посетил Чусовской городской округ. Здесь он посмотрел предприятия, ставшие резидентами территории опережающего социально-экономического развития.Предприятие «Белый камень» с 2017 года является резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус дает особые льготы: пониженные налоговые ставки на землю, имущество, прибыль, что позволяет экономить и вырученные деньги инвестировать в развитие. За пять лет объемы производства выросли в три раза.Максим Виноградов, управляющий карьером ООО «Белый камень»: "Та экономия за счет льготного налогообложения, которую позволяет ТОСЭР, мы пускаем все в развитие предприятия".Инвестиционный потенциал Чусовского округа оценил во время рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин. На «Белом камне» с увеличением производства создают новые рабочие места.В Чусовом 19 предприятий являются резидентами ТОСЭР. В их числе швейная фабрика «Перспектива». Здесь за счет налогов за четыре года сэкономили 6 млн рублей. На эти деньги обновили оборудование и расширили ассортимент. Одна из новинок – комбинезоны для сноуборда.Еще один резидент – тепличный комплекс по выращиванию овощей. Здесь создано более 500 рабочих мест. Общая площадь теплицы – 24 гектара. Ежегодно здесь выращивают около 20 тысяч тонн огурцов и томатов.В сельских территориях живет четверть жителей Прикамья. Одна из основных задач краевых властей – сохранение и создание там новых рабочих мест. Это залог развития территории, в том числе, благодаря бизнесу появляется возможность улучшать инфраструктуру и делать жизнь людей комфортнее.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это такие предприятия, которым завидуют все регионы нашей страны. Самое главное, эти производства дают достойную заработную плату. А основываясь на нее, можно уже строить и новое жилье, и делать благоустройство".Благодаря государственным льготам на предприятии «Белый камень» на ближайшие годы еще заложено увеличение производственных мощностей, в том числе за счет новых земельных участков и строительства дорог к предприятию, что значительно улучшит логистику.