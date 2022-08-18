← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.08.2022
В Перми проводятся рейды по пресечению парковки на газонах →
В Перми открывается ярмарка «Школьный базар»
На прилавках представят товары от местных производителей: рюкзаки, мебель для школьников, одежда, игры для детей и взрослых.
В числе производителей, которые будут представлены на ярмарке «Золотой мебельщик», «Максиспорт», «Дэми», «Лысьвенская посуда», «Играматика», «Lingvateka», «Промед», Нытвенский металлургический завод, Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика, Краснокамская фабрика деревянной игрушки и другие. Всего в мероприятии примет участие более 20 местных компаний.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.08.2022
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