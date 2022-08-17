← В 2023 году в Перми появится большой сквер на улице Макаренко
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← В 2023 году в Перми появится большой сквер на улице Макаренко
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
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