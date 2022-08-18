В Перми проводятся рейды по пресечению парковки на газонах

Сразу в нескольких районах Перми накануне прошли рейды по пресечению парковки на газонах. Нарушения фиксируют даже в отсутствии водителя. Достаточно того, что автомобиль стоит на зеленой траве. Несмотря на то, что владельца в автомобиле нет, номер нарушителя специалисты тут же фиксируют, чтобы найти собственника и привлечь к административной ответственности. За процессом работы наблюдает Любовь Лебедева.

Любовь Лебедева: "Как можно разработать этот газон, чтобы цветы посадить там. Нет, эти машины задолбали!"

На Глеба Успенского таких авто, что стоят в неположенном месте, на газоне, а точнее на том, что от него осталось – целый ряд. Специалисты фиксируют все. Только в Свердловском районе в прошлом году составили порядка 250 протоколов, в этом году – 44.

Александр Филиппов, глава администрации Свердловского района Перми: "Инспекторы выходят ежедневно на улицы города, поделенные на кварталы. Так называемые наши квартальные. Они ходят, фиксируют разного рода нарушения, в том числе случаи парковки на газонах".

Алгоритм такой: после проверки сотрудники администрации запрашивают информацию в ГИБДД для установления личности автовладельца. Протоколы рассматриваются административной комиссией, которая и принимает решение о наказании.

Михаил Евлеев, заместитель начальника административно-технического отдела по Ленинскому району Перми: "Этого нельзя делать, потому что это запрещено правилами благоустройства. Газон – зеленое насаждение".

Есть и рейды по правилам парковки, совместные с ГИБДД. В этом случае протокол составят сразу, а если нарушителя нет на месте, найдут его за пару минут по базе.

Штраф для физического лица – 1000 рублей. Выписывать его могут хоть каждый день, а платить придется полную стоимость, без 50-проецентной скидки.

Чтобы компенсировать последствия такой парковки, ни одного штрафа не хватит. Хотя они и немаленькие: для юридических лиц могут достигать 20 тысяч рублей.

На улице Достоевского из-за парковок от зеленых насаждений мало что осталось. Рейды проходят постоянно. С начала лета тут зафиксировано более 120 нарушений. Помочь пресекать их могут и сами жители.

Денис Курышев, первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми: "Это сайт «Управляем вместе», который эффективно действует. Любой житель может зарегистрироваться, отправить фотографию, написать замечания, после чего мы в оперативном порядке отрабатываем данные замечания".

Только на этом маленьком участке за 10 минут нашли пять нарушений. Приглашения для составления протокола владельцам авто придут в ближайшее время.