В 2023 году в Перми появится большой сквер на улице Макаренко
В сквере появится несколько функциональных зон: детские площадки, зона отдыха, спортивная зона и площадка для выгула собак. Существующие зелёные насаждения будут максимально сохранены, запланировано создание цветников из многолетников и однолетников.
Сейчас подрядчик ведёт земляные работы для прокладки коммуникаций, устанавливает необходимые ограждения на объекте и вокруг деревьев, ведёт разработку грунта под будущие дорожки.
Завершить все работы планируется к осени 2023 года.
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